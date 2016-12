Umsatz von 133 Millionen Euro erwartet - Feuerwerks-Verkauf startet in Berlin und Brandenburg

29.12.16 | 07:52 Uhr

Zwei Tage vor dem Jahreswechsel startet an diesem Donnerstag offiziell der Verkauf von Böllern und Raketen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von 133 Millionen Euro. Wer auf die Knallerei verzichten will, für den gibt es Alternativen.

An diesem Donnerstag beginnt auch in Berlin und Brandenburg offiziell der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen. Feuerwerksartikel werden in Geschäften bis zum 31. Dezember angeboten. Die Käufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Böller und Silvesterraketen müssen von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin oder einer vergleichbaren europäischen Behörde zugelassen sein. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) erwartet in diesem Jahr einen Silvesterumsatz von 133 Millionen Euro.

Über 1.500 Feuerwehreinsätze im letzten Jahr

Die Feuerwehr warnte davor, illegale Böller zu verwenden. Außerdem sollte mit Pyrotechnik nicht auf Menschen, Tiere oder Gebäude gezielt werden, hieß es. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Berliner Feuerwehr 1.547 Feuerwehreinsätze - darunter mehr als 1.000 Rettungsfahrten und rund 430 Brände. Bei der großen Silvesterfeier am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni sind Böller und Raketen verboten.

Kein Knaller-Verbot in Brandenburgs historischen Stadtzentren

Knaller und Böller sind zu Silvester in Brandenburger Städten mit historischen Stadtkernen nicht tabu. Kunst- und kulturhistorisch bedeutende Bauwerke müssen nach Ansicht der kommunalen Verwaltungen in der letzten Nacht des Jahres nicht besonders geschützt werden. Ein striktes Verbot gilt seit Jahren jedoch auf den Terrassen des Potsdamer Schlosses Sanssouci. Darüber hinaus werden in Brandenburg die allgemeinen rechtlichen Regelungen als ausreichend erachtet. An der Grenze zu Polen rechnen brandenburgische Zöllner für 2016 mit einem Rekord beim Aufspüren illegaler Pyrotechnik. Ende November stoppten sie bei Forst einen Lastwagen, der fünf Tonnen davon geladen hatte. Das Fahrzeug war nicht für Sprengstoff-Transporte gesichert.

Spenden statt Kracher

Wer auf Böller und Party verzichten möchte, für den hat das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" eine Alternative. Unter dem Motto "Brot statt Böller" ruft die Initiative zu Spenden auf. Statt Geld für Feuerwerk auszugeben, könnten Menschen die Lebenssituation anderer verbessern, sagt Präsidentin Cornelia Füllkrug-Weitzel. Den Vorwurf, eine Spaßverderberin zu sein, weist sie zurück: "Unserer Gesellschaft fehlt es nicht an Spaß oder Konsum. Wir könnten aber vor lauter Spaßorientierung verpassen, was das Leben an Glück und Sinn bereithält." Teilen sei ein wesentlicher Glücksfaktor. Die Aktion "Brot statt Bölller" gibt es seit 1981. Das Hilfswerk unterstützt unter anderem Projekte gegen Hunger in mehr als 90 Ländern.

Tipps zur Silvester-Party am Brandenburger Tor

Wann geht's los? Schon am Freitag, dem 30.12.2016, wird die Partymeile zum ersten Mal öffnen, voraussichtlich von 14 bis 20 Uhr. An diesem Tag gibt's allerdings nur ein kleines Unterhaltungsprogramm und die Bandproben zu erleben - ein sachtes Vorglühen quasi. Auch am 31.12.2016 geht es voraussichtlich um 13 Uhr los. Ab 19 Uhr spielen die Live-Bands auf der größten Silvesterparty Deutschlands. Pünktlich um 0 Uhr sollen 6.000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Ab 0:30 Uhr steigt dann die große Neujahrsfeier, mehrere DJs werden auflegen. Um 3 Uhr ist Schluss. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Welche Künstler treten auf? Die 80er und 90er haben angerufen - sie schicken jemanden vorbei. Auftreten sollen Bonnie Tyler, DJ BoBo, Fun Factory, Hermes House Band, Jermaine Jackson, Kerstin Ott, La Bouche, Marianne Rosenberg, Max Giesinger, Peter Schilling, Radio Future, Rainhard Fendrich, Ray Wilson, Venga Boys und Wincent Weiss. Moderiert wird das Ganze von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Wenn es Ihnen zu voll ist: Das ZDF überträgt live.



Wieviele Menschen werden erwartet? Mehr als 100.000 Besucher , viele davon - wie in den vergangenen Jahren schon - werden Touristen aus der ganzen Welt sein.

Wie werden die Partygäste geschützt? Nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche wird die Party unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. "Wir werden die Anzahl der Beamten noch einmal deutlich steigern", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das Sicherheitskonzept sehe den Einsatz von 1.700 Polizisten und 700 weiteren Sicherheitskräften vor. Die Feuerwehr plant rund 1.500 Helfer ein - so viele wie im Vorjahr, weil sie eigenen Angaben zufolge schlicht nicht mehr Leute hat. Die Zufahrten zum Festgelände sollen mit Betonpollern gesichert werden - Rettungsfahrzeuge können durch. Bei der Meldung eines Unfalls sollten Zeugen Einsatzkräften die Nummer der nächstgelegenen Laterne auf der Feier-Meile nennen . Die Schilder hängen gut sichtbar an den Masten.



Schon seit Montag ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule geschlossen - auch für Fußgänger. Die Partymeile ist eingezäunt und bewacht - an allen Eingängen wird es Kontrollen geben.

Wo sind die Eingänge? Es gibt insgesamt fünf Eingänge zum Festgelände:

Ebertstraße/Ecke Scheidemannstraße Ebertstraße/Ecke Behrendtstraße Yitzhak-Rabin-Straße Bellevueallee / Kleiner Stern Straße des 17. Juni / Grosser Stern

Zugänge für Rollstuhlfahrer/innen Es gibt keine speziellen Eingänge für Rollstuhlfahrer/innen. Alle öffentlichen Zugänge sind auch für Rollstuhlfahrer nutzbar.

Was müssen Besucher zuhause lassen? Böller und Raketen sind - wie in den Jahren zuvor - streng verboten. Auch Glasflaschen und alkoholische Getränke müssen draußen bleiben. Ebenfalls zuhause lassen: Rucksäcke , große Taschen und Reisekoffer. Bringen Sie Zeit mit - wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen werden die Einlasskontrollen voraussichtlich länger dauern.

Bis wann sollte man da sein? Die Veranstalter sagen: Kommen Sie nicht später als um ungefähr 19 Uhr , sonst riskieren Sie, dass es schon zu voll ist. In den vergangenen Jahren gab es aus Sicherheitsgründen immer irgendwann einen Einlassstopp .



Wie kommt man am besten hin? Jedenfalls nicht mit dem Auto - denn rund um das gesamte Feiergelände herum gibt es schlicht keine Parkmöglichkeiten. Auch das Fahrrad sollten Sie - wenn möglich - zuhause lassen - wegen der weitläufigen Absperrungen. Bleiben noch die öffentlichen Verkehrsmittel: Die nächsten Haltepunkte sind Bellevue , Tiergarten , Potsdamer Platz , Friedrichstraße und Kochstraße . Auch wenn sie buchstäblich naheliegt: Die Station Brandenburger Tor wäre keine gute Wahl für die Anreise. Denn am 31. Dezember ist sie eigentlich immer überfüllt und wird deshalb auch irgendwann geschlossen. In den vergangenen Jahren ging hier schon gegen 16 Uhr gar nichts mehr.

Von wo aus kann man das Feuerwerk noch sehen? Wenn Sie der Gedanke an die Menschenmassen auf der Partymeile graust: Es gibt ein paar schön Alternativen, um das große Feuerwerk anzuschauen. Die landeseigene Tourismusagentur "Visit Berlin" empfiehlt zum Beispiel die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain mit Blick Richtung Fernsehturm, den Monbijoupark an der Spree mit Blick auf die Museumsinsel oder zentral die Moltkebrücke am Regierungsviertel.