Stau und Sperrungen in Berlin und Brandenburg - Standing im Stau for Christmas

19.12.16 | 12:30 Uhr

Weihnachtspendler, die Berlin und Brandenburg erst kurz vor den Feiertagen verlassen, sollten das möglichst in den Morgenstunden tun. Am Nachmittag droht auf den Autobahnen Stau. Dazu kommen Sperrungen in der Berliner Innenstadt um Silvester.



Einige Tage vor Weihnachten warnt der Senat für Verkehr und Umwelt vor Staus und viel Verkehr. In einigen Bundesländern und europäischen Nachbarländern beginnen die Weihnachtsferien schon am Montag - in Berlin und Brandenburg dann am Freitag. Vor allem am Donnerstag und Freitag werde mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet, hieß es.



Deshalb empfehlen der Senat und auch der ADAC Reisenden, die mit dem Auto unterwegs sind, an beiden Tagen bereits am Vormittag oder Mittag loszufahren. Denn auf den auswärts führenden Autobahnen und Hauptstraßen sei während des Berufsverkehrs am Nachmittag mit noch längeren Wartezeiten zu rechnen.



Auf den Brandenburger Autobahnen sollten Autofahrer folgende Baustellen berücksichtigen: Auf der A10 (Südlicher Berliner Ring) läuft weiterhin der Ausbau der Autobahn auf insgesamt acht Fahrstreifen zwischen Nuthetal und Potsdam. Auf der A19 (Wittstock – Rostock) stehen wegen Brückenbauarbeiten über den Petersdorfer See für den Verkehr jeweils nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung.

In Berlin ist ab dem 26. Dezember wegen der Silvesterfeier und des Neujahrslaufs mit folgenden Straßensperrungen zu rechnen: Ab Montag (26. Dezember) wird ab 6 Uhr die Straße des 17. Juni ab Großer Stern gesperrt. Davon betroffen sind auch Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße. Die Sperrungen dauern bis Montag (2. Januar) um Mitternacht, an. Ab dem 26. Dezember können die Festmeile und der daran angrenzende Tiergarten auch von Fußgängern und Radfahrern nicht mehr passiert werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Am Samstag (31. Dezember) beginnt um 12 Uhr die Sperrung der Straßen rund um das Brandenburger Tor. Betroffen sind dann auch Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Straße und Behrenstraße. Die Sperrungen werden am Neujahrstag gegen Mittag aufgehoben. Im Tiergartentunnel wird voraussichtlich die Ausfahrt Kemperplatz aufgrund des Besucherandranges gesperrt. BVG und S-Bahn fahren mit verstärktem Einsatz. Am Sonntag (1. Januar) findet in der östlichen Berliner Innenstadt der 46. Berliner Neujahrslauf statt. Im Bereich zwischen Brandenburger Tor (Pariser Platz) und Spandauer Straße kommt es bis 14 Uhr zu Einschränkungen und Sperrungen.

Öffis fahren an den Feiertagen öfter

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben angekündigt, dass Busse, Bahnen und Straßenbahnen an den Feiertagen und zum Jahreswechsel öfter als regulär vorgesehen fahren sollen. Die U-Bahn fährt ab dem 23. Dezember morgens bis zum Abend des 26. Dezembers sowie in der Nacht vom 30. auf dem 31. Dezember 2016 ohne Pause auf allen Linien außer der U4 und der U55. Von Silvester auf Neujahr fährt dann zusätzlich auch die U4 durchgehend. Die U55 wird an Silvester wegen des zu erwartenden großen Andrangs am Brandenburger Tor ab ca. 16.00 Uhr aus Sicherheitsgründen eingestellt. Daher empfiehlt die BVG, für die Fahrt zum Veranstaltungsort auch die U2, die U6 und die U9 zu nutzen.