Der Zuschauer Berlin Freitag, 16.12.2016 | 14:48 Uhr

Das ist doch mal eine gute Nachricht. Wer in den vergangenen Tagen dort vorbeigefahren ist, der hat ja schon bewundern können, wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind: Innerhalb kurzer Zeit wurde die Fahrbahndecke in mehreren Abschnitten unter einer beheizten Zeltkonstruktion asphaltiert. Vor einigen Tagen wurden die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und auch die Straßenlaternen und Signalgeber der Spurwechselanlage sind montiert. Eigentlich könnte man die Bauzäune wegräumen und losfahren - wenn da nicht noch ein paar Restarbeiten an den Seitenstreifen wären.



Soweit ich weiß, wird die fünfte Spur aber erst in einigen Monaten zur Verfügung stehen, wenn die Behelfsbrücken abgebaut sind. Erst dann kehrt in Spandau wieder Normalität ein. Ich hoffe auf eine Entlastung vor allem für den Brunsbütteler Damm, auf dem es in den vergangenen zwei Jahren jeden Morgen einen heftigen Stau gab.