Fast 500 Verkehrsunfälle in Brandenburg am Wochenende

Bei Verkehrsunfällen sind in Brandenburg am Wochenende zwei Menschen getötet und 63 verletzt worden. Von Freitag bis Sonntag gab es insgesamt 468 Unfälle, wie die Polizei am Montag in Potsdam mitteilte.

Am Freitagabend kam auf der Bundesstraße 169 ein 36-jähriger Autofahrer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ums Leben. Er war beim Überholen in der Nähe von Brieske, einem Ortsteil von Senftenberg, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit seinem Fahrzeug mit entgegenkommenden Autos zusammengestoßen.

In Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) starb am Samstag ein 41 Jahre alter Radfahrer, nachdem er beim Überqueren einer Straße mit einem Auto einer 73-Jährigen kollidiert war.