Vogelgrippe in Brandenburg - Geflügel in Oberhavel-Betrieb wird gekeult

02.12.16 | 16:21 Uhr

Wieder ist ein Fall von Vogelgrippe in Brandenburg bestätigt worden. Zwar ist es diesmal eine nicht ganz so gefährliche Virus-Variante, dennoch müssen alle Tiere eines Geflügelhofs in Oberkrämer getötet werden. In Berlin wurden unterdessen weitere Sperrbezirke eingerichtet.

In einem Landwirtschaftsbetrieb in Oberkrämer im Landkreis Oberhavel werden seit Freitagnachmittag alle 500 Hühner, Gänse und Enten gekeult. Zuvor hatte der Landkreis Oberhavel den Verdacht auf einen Vogelgrippe-Erreger bestätigt. Dem Amt zufolge handelt es sich dabei um eine vergleichsweise milde Form des Virus H5N1 und nicht um den Subtyp H5N8, der zuvor bereits in Brandenburg nachgewiesen wurde.



Landrat Ludger Weskamp erklärte: "Da es sich um die niedrigpathogene Variante handelt, haben wir das Sperrgebiet auf einen Radius von einem Kilometer festgelegt." Bei sogenannten hochpatogenen Fällen gilt hingegen ein Sperrkreis von drei Kilometern Radius. Das zuständige Veterinäramt war mit zahlreichen Mitarbeitern vor Ort und wurde von Polizei und Feuerwehr unterstützt. Die Zufahrt zum Betrieb wurde abgesperrt.

Im gesamten Kreis gilt seit knapp drei Wochen die Stalltpflicht

Um ein Überspringen auf andere Bestände im Landkreis Oberhavel zu verhindern, müssen alle Tiere innerhalb von 48 Stunden getötet werden. Die getöteten Tiere werden anschließend in der Tierkörperbeseitigungsanlage in Herzberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin verbrannt. Bereits seit Mitte November gilt eine Aufstallpflicht im gesamten Landkreis. Amtstierärztin Uta Gallitschke appellierte an alle Geflügelhalter, die Stalltüren geschlossen zu halten und den Kontakt von Haus- zu Wildvögeln zu verhindern.

Zuvor zwei andere Fälle in Brandenburg bestätigt

Zuvor hatte das Verbraucherschutzministerium einen Fall von Vogelgrippe in Potsdam-Mittelmark bestätigt. Bei einer verendeten Möwe wurde der Geflügelpesterreger H5N8 entdeckt, wie eine Sprecherin am Freitag in Potsdam mitteilte. Als Reaktion wurden der bereits eingerichtete Sprrbezirk sowie das Beobachtungsgebiet ausgeweitet. Bereits vor einer Woche wurde bei Werder/Havel (ebenfalls Potsdam-Mittelmark) eine infizierte Möwe entdeckt. Unter anderem erließ das Ministerium anschließend eine landesweite Stallpflicht für Geflügel. Der Erreger H5N8 ist den Experten zufolge vor allem bei Wildvögeln verbreitet. Beim Menschen wurde dieser Virustyp bislang nicht nachgewiesen.

Zusätzliche Sperrbezirke in Berlin

Die Geflügelpest bei Wildvögeln macht sich auch in immer mehr Berliner Bezirken bemerkbar. Nach dem Nachweis des H5N8-Erregers bei toten Vögeln seien inzwischen auch in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf Sperrbezirke eingerichtet worden, teilte die Verbraucherschutzverwaltung am Freitag mit. Bislang sind demnach 145 tote Vögel im Landeslabor untersucht worden, den Erreger trugen nachweislich zwölf in sich. Betroffen sind nach Daten des Friedrich-Löffler-Instituts bisher Schwäne, Möwen und Wildenten.

Die ersten bestätigten Vogelgrippe-Fälle hatte es Mitte November am Landwehrkanal in Kreuzberg gegeben. Weitere kamen in Mitte und Treptow-Köpenick hinzu. In Sperrbezirken rund um die Fundorte der Vogelkadaver dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Aus ganz Berlin dürfen derzeit keine Vögel weggebracht werden.

Wie gefährlich ist das Virus für Mensch und Tier? Ist das Virus gefährlich für den Menschen? Der hier beschriebene Virus-Typ H5N8 wurde bisher beim Menschen nicht nachgewiesen. Eine Ansteckung über noch lebende Wildvögel ist damit unwahrscheinlich. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung ebenfalls zwar "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich". Der Virus wird bei einer Temperatur von 75 Grad abgetötet.

Kann sich meine Katze an infizierten Vögeln anstecken? Ja, das wäre möglich, wenn sie den Vogel frisst. Tödlich ist der Virus für Katzen in der Regel nicht. Die Symptome gleichen einer Grippeerkrankung.

Kann sich mein Hund infizieren, wenn er einen toten Vogel anschleppt? Das alleinige Anschleppen eines Vogels dürfte nach Expertenmeinung für eine Ansteckung nicht ausreichen. Er müsste schon einen ganzen Schwan fressen, um die nötige Menge an Viren für eine Infektion aufzunehmen.

Wie wird das Virus übertragen? Vor allem durch infizierten Kot von Wildgänsen und Zugvögeln. Gelangt das Virus über Schuhsohlen zum Beispiel in Ställe oder ins Futter können sich weitere Tiere anstecken.

Was passiert, wenn der Virus in einem Brandenburger Stall nachgewiesen wird? Der Halter müsste alle Tiere in seinem Bestand töten. Dazu wird zumeist ein Hochstrom-Wasserbad benutzt, anschließend werden die Kadaver verbrannt.