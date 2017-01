Interview | Psychologe René Träder - Wie Sie Ihre guten Vorsätze für 2017 wirklich umsetzen

01.01.17 | 08:14 Uhr

Mehr Sport, mit dem Rauchen aufhören, mehr sparen: Viele Menschen beginnen das neue Jahr mit guten Vorsätzen - aus denen oft genug nicht wird. Der Psychologe und Journalist René Träder verrät, wie man seine Vorsätze Wirklichkeit werden lässt.



Wie schaffe ich es, meine guten Vorsätze auch wirklich einzuhalten?

René Träder: Das Problem ist, dass gute Vorsätze oft ganz unkonkrete Wünsche sind, wie: "Wäre schön, wenn das passiert." Besser ist, wenn man daraus greifbare Ziele macht. Gute Vorsätze sollten konkret sein - und realistisch.



So wollen beispielsweise viele Leute mehr Sport machen. Das ist aber ganz unkonkret - was heißt das, mehr Sport? Es ist besser zu sagen: Ich will mindestens einmal pro Woche Schwimmen oder Joggen gehen. Die Gefahr ist sonst, dass wir zwar hochmotiviert starten, aber keine Erfolgserlebnisse kriegen. Und wenn ich das einmal in der Woche geschafft habe, dann kann ich es abhaken und sagen: "Wow! Ich hab's gemacht. Nächste Woche geht es weiter."



Auch gesünder Essen ist ein ganz großes Thema für viele. Wenn dann aber der Alltagsstress kommt, dann wissen wir gar nicht mehr genau: Was heißt das denn jetzt - gesünder Essen? Deshalb genauer definieren und zum Beispiel sagen: "Jeden Morgen will ich mit einem Apfel starten." Und es kann helfen, wenn man das positiv formuliert. Also nicht: "Ich will weniger Fast Food essen", sondern "Ich will jeden Tag kochen" oder "drei Mal die Woche". Also, positiv sein, konkret formulieren und vor allem realistisch sein.

Zur Person René Träder Der Psychologe & Journalist René Träder ist regelmäßig auf Fritz zu hören.

Da habe ich es zwei Monate ohne Rauchen geschafft - aber am 1. März zünde ich mir wieder eine Zigarette an... Wie geht man mit Rückfällen um?

Ja, das kennen ganz viele und man sollte auf jeden Fall milde mit sich umgehen. Rückschläge gehören mit dazu. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und Veränderungen brauchen immer Zeit. Und wenn man jahrelang geraucht hat und plötzlich hört man auf, dann ist das eine radikale Umstellung für uns. Und ich finde man sollte erst einmal stolz auf sich sein und sagen: "Toll! Ich hab es ein oder zwei Monate geschafft, ich habe nicht geraucht! Das heißt, ich kann auch für eine gewisse Zeit aufs Rauchen verzichten." (...) Und dann kann man auch überlegen: "Was sind denn die Fallen für mich? Warum habe ich es denn gebraucht? War es stressig? Gibt es ein gutes Gefühl, wenn ich mit Leuten draußen rede?" Da ist ja häufig auch so eine Zigarettenpause der Moment. Und dann muss man gucken, dass man diese guten Momente ersetzt. Dass man vielleicht rausgeht - aber ohne Zigarette. Dass man vielleicht Joggen geht. Dass man sich Verbündete sucht. All diese Möglichkeiten, wie kann man also diese Falle umgehen?

Mit dem Rauchen aufhören, Sport, aufräumen - sind das die gängigen Vorsätze?

Ja, tatsächlich. Die Krankenkasse DRK hatte dazu eine repräsentative Umfrage gestartet. Auf den vorderen Plätzen hat sich gar nichts geändert: Die Leute wollen weniger Stress haben, sie wollen mehr Zeit für die Familie, Freunde oder für sich haben, mehr Sport machen, sich gesünder ernähren oder abnehmen.



Neu ist, dass jeder Fünfte sagt, dass er weniger online sein will. Vor allem junge Leute geben an, dass sie das Handy oder den Computer öfter mal ausmachen wollen. Das passt ganz gut zum Thema weniger Stress und mehr Zeit für die Familie. (...) Wenn wir immer online sind, dann ist das ja stressig, weil wir so viele Nachrichten sehen, die auch traurig sind. Oder weil wir das Gefühl haben, wir könnten Dinge verpassen und wir verlieren wahnsinnig viel Zeit. (...).

Was haben Sie sich denn vorgenommen?