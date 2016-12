Noch geht es den Wäldern in Brandenburg relativ gut - das zeigt der aktuelle Waldzustandsbericht 2016. Milde Winter und trockene Sommer machen den Bäumen allerdings mehr und mehr zu schaffen. Am stärksten leiden darunter die Eichen.

Insgesamt geht es den Wäldern Brandenburgs gut. Das zeigt der aktuelle Waldzustandsbericht, der am Montag vorgestellt wurde. Trotz des trockenen Frühjahrs 2016 und der Hitzewellen des Sommers 2015 seien Brandenburgs Wälder vital, erklärte Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag. "Über 90 Prozent des Waldes sind gesund und haben keine großen Schäden", so Vogelsänger.