Erhebliche Verletzungsgefahr - Zoll warnt vor illegalen Böllern

14.12.16 | 16:56 Uhr

Fontänen, Raketen, Mega-Böller - der Zoll in Brandenburg hat im Laufe des Jahres tonnenweise illegale Pyrotechnik sichergestellt. Kurz vor Silvester warnen Experten vor den unberechenbaren Folgen des verbotenen Feuerwerks.



Fünf Tonnen illegales Feuerwerk in einem Laster. Noch nie zuvor hat der Zoll in Frankfurt (Oder) eine größere Menge illegaler Böller sichergestellt als im November 2016. Im September hatten Zollbeamte bereits einen LKW gestoppt, der 1,2 Tonnen Pyrotechnik geladen hatte. Für Zollsprecherin Astrid Pinz sind die Laster "echte Gefahrenguttransporte ohne jede Sicherung". Die sichergestellte Pyrotechnik muss regelmäßig von Sprengstoff-Spezialisten, die sonst Munition entsorgen, entsorgt werden. Der Zoll und das Bundesamt für Materialforschung (BAM) warnen vor diesen Knallern. Beim Böllern mit dem Feuerwerk seien oft Verletzungen oder auch die Abtrennung von Gliedmaßen die Folge.



Keiner weiß, wieviel Chemikalien enthalten sind

Verbotenes Feuerwerk, das meist in China produziert wurde, kommt in der Regel aus Polen oder Tschechien nach Deutschland. Auf Märkten wie im polnischen Słubice wird laut Pinz jede Menge "spottbillige Pyrotechnik" angeboten. Niemand wisse bei den chinesischen Fabrikationen genau, wie viele Chemikalien in den Knallern enthalten seien.



Laut BAM erkennt man geprüftes Feuerwerk an der Nummer der Prüfstelle: 0589. Daneben seien eine Registriernummer und das CE-Zeichen für europäische Richtlinien aufgedruckt. Auch eine deutsche Gebrauchsanweisung sollte dabei sein.

Mit Profiböllern können Autos in die Luft gesprengt werden

Dieses Sicherheitsprüfzeichen allein schütze aber nicht vor bösen Überraschungen, erklärte der Frankfurter Zöllner Siegmund Poloczek. Auf den polnischen Märkten seien auch Profiböller der Klasse 3 und 4 zu haben, die in Deutschland nur für ausgebildete Pyrotechniker zugelassen sind. Mit "Rohrbomben" und Knaller-Batterien, die es locker auf 20 Kilo bringen, könnten ganze Autos in die Luft gesprengt werden. Schwerste Verletzungen seien bei Laien nicht auszuschließen, weil diese Knaller normalerweise mit einem elektrischen Signal über eine Zündschnur aus einer sicheren Entfernung gezündet werden. Will jemand mit einem Feuerzeug so einen Profiböller zünden, explodiert der sofort.

Das Einschmuggeln von verbotenen Feuerwerks- und Knallkörpern ist kein Kavaliersdelikt und wird hart bestraft, warnen die Experten. Nach dem Sprengstoffrecht seien bis zu drei Jahre Haft möglich.

Illegales Feuerwerk im Kofferraum

Am Dienstag hatte die Bundespolizei einen 14-Jährigen aufgegriffen, der in einem Taxi mit 8.600 Knallkörpern unterwegs war. Am gleichen Tag erwischten Beamte einen 19- und einen 20-Jährigen mit 63 Kilogramm verbotener Pyrotechnik. Sie waren in einem Regionalexpress in Richtung Berlin unterwegs. Weitere 130 Kilogramm illegale Böller stellte die Bundespolizei noch am gleichen Nachmittag sicher. Ein 19-Jähriger transportierte die verbotene Ladung im Kofferraum seines Autos. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.