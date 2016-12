Menos Wansis Donnerstag, 22.12.2016 | 11:44 Uhr

Was in den Köpfen der Leute vorgeht die wieder eröffnen kann man ganz einfach erklären: Terroristen greifen uns an um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Sie wissen das sie einen offenen Krieg niemals gewinnen können, also versuchen sie uns das Gefühl zu geben, dass sie uns überall wann immer sie wollen töten können. Faktisch stimmt das aber nicht, das zeigt allein schon, dass dies der erste Anschlag mit Toten war, von vielen die versucht wurden.



Was also in den Köpfen der Leute vorgeht ist sich den Terroristen entgegenzustellen und ihnen zu zeigen das Gewalt, Angst und Terror hier keinen Platz hat.