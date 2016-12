Kerzen statt Flutlicht, Weihnachtslieder statt Fanhymnen: Weihnachten werden selbst Fußballfans fromm. Deutschlandweit laden Musiker, Kirchen und soziale Initiativen zum weihnachtlichen Rudelsingen in die Fußballstadien der Republik. Die Teilnehmerzahlen verdoppeln sich. Singen fetzt. Wenn Zehntausende im Kölner Rhein- Energie-Stadion oder auf dem Aachener Tivoli "Stille Nacht" oder die "Weihnachtsbäckerei" anstimmen, gucken Fanfrauen und Anhängermänner sich verträumt in die Augen und haben nur noch einen Star: den Weihnachtsmann.

Das Patent auf das weihnachtliche Singen im Stadion reklamieren die Fußballer des 1. FC Union Berlin für sich: 2003 tummelten sich dort 89 Partyverrückte im Wald an der Alten Försterei, kletterten dann über den Stadionzaun, um konspirativ mit Glühwein und Gebäck auf Höhe der Mittellinie des Stadions Weihnachtslieder zu singen. 2010 erfüllten bereits die Stimmen von über 10.000 Menschen das Rund, im vergangenen Jahr waren es 32.000. Und der Termin in diesem Jahr am 23. Dezember ist schwer überbucht. Längst hat die Idee Nachahmer gefunden. In Aachen war die Resonanz mit 18.000 Teilnehmern beim dritten "Stadion-Singen" 2015 beeindruckend. Diesmal rechnen die Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und die Alemannia-Fan-IG, am 18. Dezember mit 18.000 Gästen.

Angefangen hat es mit ein paar Fans, die sich am Abend vor Heiligabend trafen. Jetzt kommen 30.000 Menschen aus halb Europa in die "Alte Försterei" und singen zusammen Weihnachtslieder. Ein Interview mit Torsten Eisenbeiser vom Fanclub Alt-Unioner über ungezählte Liter Glühwein, Frauen im Stadion und Besuch aus Skandinavien.

Riesig ist die Nachfrage in Köln. Zur Premiere von "Loss mer Weihnachtsleeder singe" kamen 2015 auf Anhieb 32.000 Sänger mit Plätzchen, Punsch und Picknickkorb in den Fußballtempel. Dieses Jahr sollen es einen Tag vor Heiligabend 44.000 werden. Dabei sind bekannte Künstler von BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Mitglieder der Höhner und der Black Fööss sowie der Jugendchor St. Stephan.



Ins Dresdner Stadion lädt am 22. Dezember der Dresdner Kreuzchor, der sein 800-jähriges Bestehen feiert. "Wir werden gemeinsam ein Zeichen für eine friedvolle Stadt setzen", kündigte Kantor Roderich Kreile an. Im Duisburger MSV-Stadion steht das - zum zweiten Mal - durchgeführte Weihnachtsliedersingen am heutigen Montagabend im Zeichen der Inklusion: "Menschen mit und ohne Behinderung singen gemeinsam!", heißt das Motto. Liederbücher, Lichter und Nikolausmützen gibt es gratis.



Und erstmals sollen Weihnachtslieder am 18. Dezember auch im Schweinfurter Fußballstadion erklingen: "Süßer die Schnüdel nie singen" laden katholische und evangelische Cityseelsorger und der FC Schweinfurt 05 ein. "Schnüdel" ist ein Spitzname für die Schweinfurter.