Dieser Chor dürfte einer der größten der Welt sein: Im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick sind am Freitag fast 30.000 Union-Fans zusammengekommen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.

Die Alte Försterei - von den Union-Fans liebevoll als ihr "Wohnzimmer" bezeichnet - war im letzten Jahr so übervoll, dass die Fans in diesem Jahr zum ersten Mal Karten für das Weihnachtssingen kaufen mussten. Manche Weihnachtslieder behalten ihren Originaltext wie "Süßer die Glocken nie klingen", andere werden von den Unionern umgedichtet: So wird Rolfs Zuckowskis bekannter Kinderliedklassiker "In der Weihnachtsbäckerei" zu "An der Alten Försterei / sind wir immer mit dabei / Hier im dunklen Wald / unser Lied erschallt / In der ganzen Stadt / es widerhallt."