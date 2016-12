In Berlin-Neukölln ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher am Abend sagte, soll der 50 Kilo schwere Blindgänger vor der Heidelberger Straße 17 schon am Dienstagmorgen entschärft werden.

In einem Radius von 200 Metern rund um den Fundort nahe der Grenze zu Treptow müssten rund 2.600 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Neben Wohngebäuden liegen eine Kita, eine Schule und zwei Supermärkte in dem geplanten Sperrkreis. Die Evakuierung werde voraussichtlich um acht Uhr beginnen.