Wetter in Berlin und Brandenburg - Nebel in Berlin - und Schnee!

05.12.16 | 08:50 Uhr

Die Hoffnungen auf eine weiße Weihnacht steigen: In der Nacht zu Montag hat es in Berlin erstmals geschneit. Nicht flächendeckend und viel war es auch nicht gerade - aber es kann ja noch werden.



Aus ganz viel Raufreif konnte man letzte Woche klitzekleine Schneebälle zusammenkratzen, aber den echten Schnee gibt's erst jetzt: In Berlin hat es in der Nacht zu Montag geschneit. Und wer früh unterwegs war, konnte sich über gezuckerte Straßen freuen. Zumindest in Steglitz. rbb-User meldeten Schnee auch aus Pankow, Friedrichshain, Neukölln und Mariendorf.

Die Vorhersage für den Wochenbeginn lässt auf mehr hoffen: "Örtlichen Schneegriesel" erwarten die Meteorologen am Montag. Schlittenfahren aber lasse sich auf den kleinen Schneeflecken, die entstehen, voraussichtlich nicht, aber für Fußgänger und Autofahrer könnte es im Stadtgebiet rutschig werden. Vor allem weil die Temperaturen tagsüber um die Nullgrad-Marke kreisen. Der Tag startet dabei in Berlin neblig-trüb. Im Tagesverlauf heitert es auf und es wird überwiegend trocken. Dabei ist es zwischen minus drei und minus fünf Grad kalt.

Schnee auch in Brandenburg

Noch frostiger wird es am Montag stellenweise in Brandenburg. Im Süden werden zu minus sieben Grad erwartet. In Ziesar (Potsdam-Mittelmark) fielen die Temperaturen am Morgen auf minus neun Grad. Und auch in der Mark fällt bereits an einigen Orten Schnee. Der Wetterdienst MeteoGroup meldete Schneefall aus Eisenhüttenstadt, Strausberg, Wriezen und Guben.



Im Norden Brandenburgs wird es zu Tagesbeginn ebenfalls neblig, im Verlauf soll es dann überall freundlich und trocken werden.

Rutschige Straßen am Dienstag

In der Nacht zu Dienstag bleibt die Wetterlage in der Region ähnlich: Im Norden gibt es mehr Wolken, örtlich ist hier etwas Schnee oder Regen drin. Im Süden bleibt es eher trocken. Die Tiefstwerte lieben bei minus zwei bsi minus sieben Grad.



Der Dienstag wird dann etwas wärmer. Vorsicht Glättegefahr! Der erwartete Nieselregen, der von Nordosten her aufzieht, kann auf dem kalten Boden gefrieren.