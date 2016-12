Arktisschmelze beeinflusst Berlin und Brandenburg - Wetteraussicht: Es gibt mehr extreme Wetterlagen

12.12.16 | 09:10 Uhr

Heftige Gewitter und geflutete Straßen - oder wochenlang gar kein Regen: Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird nicht nur gefühlt extremer. Meteorologen haben erste Erklärungen, was die auffälligen Wetterlagen verursacht. Und es sieht nicht gut aus. Von Judith Rhode



Der 27. Juli 2016 war ein Schock für Berlin: Nach einem heftigen Gewitter stand der Gleimtunnel zwischen Prenzlauer Berg und Wedding komplett unter Wasser. Die Wassermenge wurde so groß, dass sich parkende Autos im Tunnel übereinander schoben.



Seitdem ist der Tunnel gesperrt, wird saniert und repariert. Erst voraussichtlich Anfang nächsten Jahres - sechs Monate nach der Sturzflut - wird er wieder passierbar sein.

Dabei sei ein starkes Sommergewitter in unserer Region gar nichts Ungewöhnliches, sagt der Meteorologe Jörg Riemann von der Meteogroup. Am 27. Juli seien nur 30 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Es habe auch schon Gewitter mit 50 Litern und mehr gegeben. Riemann vermutet, dass die Kanalisation versagt hat, zum Beispiel weil sie nicht richtig gereinigt wurde.

Kanalisation den Regenmassen nicht gewachsen

Generell aber, so der Meteorologe, seien Städte anfälliger für die Folgen von Starkregen. "Wenn so etwas in der Natur passiert, fließt das Wasser ab. In der Stadt funktioniert das nur bedingt, denn die Flächen sind durch Asphalt und Teer versiegelt. Das Regenwasser kann nicht versickern, es kann nur in die Kanalisation." Diese ist in Berlin aber offensichtlich bereits einem Sommergewitter nicht gewachsen.

Extreme Wetterereignisse könnten nach Ansicht von Jörg Riemann noch zunehmen. Seit einigen Jahren beobachten Meteorologen, dass sich die Wetterlagen in Deutschland verändern. Normalerweise haben Westwetterlagen, die vom Atlantik her aufziehen, einen großen Einfluss: Sie bringen oft wechselhaftes Wetter, verschwinden aber auch schnell wieder. Diese Westwetterlagen halten andere Wetterlagen ab und dämpfen sie. "Diese Westwetterlagen, die vom Atlantik her kommen und eigentlich typisch für uns sind, haben abgenommen", so Riemann. "Das heißt, andere Wetterlagen, die nicht vom Atlantik her kommen, sondern aus Skandinavien, aus Osteuropa, Russland, aus dem Mittelmeerraum und dem angrenzenden Afrika, haben dann zugenommen." Diese anderen Wetterlagen bringen das, was in unseren Breitengraden als extrem empfunden wird: Kommt die Luft zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum, ist sie sehr warm - das führt zu vielen Gewittern.

Das Windband gerät ins Schlingern

Warum die Westwetterlagen weniger werden, können sich Meteorologen noch nicht vollständig erklären. Einen Ansatz liefern Wissenschaftler vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung: Sie haben beobachtet, dass der polare Jet-Stream - das zentrale Windband der nördlichen Erdhalbkugel - aus dem Takt geraten ist.

Das reguläre Band des Jet-Streams

Dieses Windband entsteht an der Grenze zwischen kalten und warmen Luftmassen und umfließt die Erde zwischen dem 40. und 60. Breitengrad von West nach Ost - regelmäßig und zuverlässig. Doch seit etwa zehn Jahren stellen die Klimaforscher fest, dass der Jet-Stream ins Schlingern gerät und sich immer stärker von seiner normalen Bahn weg nach oben oder unten bewegt. Bewegt er sich nach unten, kommt kalte Luft aus der Arktis. Bewegt er sich nach oben, bringt er heiße Luft aus den Tropen mit.

Jet-Stream im Schlingern

Eisschmelze in der Arktis bringt Wetter durcheinander

Das Abschmelzen der Meereisflächen in der Arktis vermuten die Klimaforscher als Ursache. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und die sinkende Temperaturdifferenz zwischen ihr und den nördlichen Breiten lässt den polaren Jet-Stream erlahmen - so dass er immer häufiger von seiner Bahn abweicht und Extremwetter produziert. In diesem Winter gibt es so wenig arktisches Meereis wie noch nie seit Beginn der Satellitenmessungen vor 38 Jahren. Der November 2016 war der siebte Monat in diesem Jahr mit einem Minimum-Rekord der Eisfläche. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist vorerst nicht in Sicht. Der Meteorologe Jörg Riemann rechnet daher nicht damit, dass sich an der Wetterveränderung so schnell etwas ändert. "Ich glaube, dass der Trend zu weniger Westwetterlagen anhalten wird", wagt er eine Prognose. "Andere Wetterlagen werden überhand nehmen. Dieses Wetter, das wir als extrem wahrnehmen, wird weiter ein Thema sein." Jörg Riemann ist davon aber ganz und gar nicht beunruhigt. "Ich glaube, dass die Natur einen Ausgleich finden wird." Bis dahin müssen sich jedoch vor allem Großstädte wie Berlin auf Hitzewellen und Sturzfluten einstellen.