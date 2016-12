Die Meteorologen warnen vor Sturmböen in Berlin und Brandenburg. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag drohen stellenweise Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 90 Stundenkilometern.



"Der Wind wird im Tagesverlauf schon am späten Vormittag in der Prignitz im Norden Brandenburgs auffrischen, am Mittag dann auch im Berliner Raum und zum Nachmittag im Süden Brandenburgs", so Ronny Büttner vom Wetterdienst MeteoGroup gegenüber dem rbb. Gleichzeitig müsse mit heftigen Schauern und teilweise mit Gewittern gerechnet werden, so der Meteorologe.

Verantwortlich für die heftigen Winde ist Tief "Barbara". Schon seit Freitag gibt es eine lebhafte westliche Strömung, die in Berlin und Brandenburg für die hohen Windgeschwindigkeiten sorgen. Die Temperaturen sollen zudem in den nächsten Tagen auf Werte zwischen zwei und drei Grad Celsius fallen.