Eine Terrorzelle in Rudow, die Anschläge auf Neuköllner Einkaufszentren verüben will – diesem brodelnden Gerücht hat die Berliner Polizei den Garaus gemacht. Sie ermittelte den Autor der Nachricht und stattete ihm einen Weihnachtsbesuch ab.

Der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt und die Übergriffe an Berliner U-Bahnhöfen der vergangenen Wochen kratzen ohnehin schon am Sicherheitsgefühl vieler Berliner. Dann machte einen Tag vor Heiligabend auch noch eine neue Schreckensnachricht via Whatsapp die Runde. Darin hieß es, es gebe "verlässliche, vertrauliche Infos, dass es in Rudow eine Terrorzelle gibt, die Anschläge auf Einkaufszentren besonders in Neukölln verüben will". Im Fokus standen demnach die Gropiuspassagen.

Zahlreiche Berliner bekamen diese Nachricht direkt aufs Handy – laut Polizei verbreitete sie sich innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer. Die gute Nachricht dabei: Es handelte sich um einen Fake, die Nachricht war frei erfunden. Keine Terrorzelle in Rudow. Keine geplanter Anschlag auf die Gropiuspassagen. Die schlechte Nachricht: Bewusst versuchte jemand, mit dem Unsicherheitsgefühl einiger Berliner zu spielen, nur um Angst und Schrecken zu verbreiten.