Wird wohl nix mit weißer Weihnacht - "Es wird grau und grün, aber nicht weiß"

22.12.16 | 14:44 Uhr

Alles könnte so schön sein: Klirrende Kälte, verschneite Straßen und schon wäre man ... nun ja, weihnachtlich gestimmt. Doch in Berlin und Brandenburg wird es auch in diesem Jahr eher nichts mit weißer Weihnacht. Im Gegenteil.



Trotz der Minustemperaturen in der Nacht zum Donnerstag gibt es kaum Hoffnung auf weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg. Bereits am Tag werden die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, erwartet der Deutsche Wetterdienst in Potsdam. Nachts bleibt es frostfrei.

Zu Weihnachten wird es dann noch wärmer. "Weiße Weihnachten ist ausgeschlossen", sagte Heiko Wiese vom Wetterdienst MeteoGroup rbb|24. Es würde windig, regnerisch und relativ mild, so Wiese weiter. Deshalb wird nach Angaben der Meteorologen auch der mögliche Niederschlag am ersten Feiertag nicht zu Schnee in der Region führen. "Weihnachten fällt bundesweit buchstäblich ins Wasser", sagte Wiese. Es werde mit Temperaturen von bis zu 11 Grad eher frühlingshaft mild. "Wir haben noch Glück", sagt der Meteorologe, denn "in südlicheren Gefilden haben Kollegen von mir schon die ersten Osterglocken gesichtet".

Das milde Wetter dürfte denen gut passen, die zu Weihnachten mit dem Auto zu Freunden und Verwandten reisen. So müssen sie keine glatten Straßen fürchten. Allerdings droht immer noch Stau - vor allem in den Nachmittagsstunden des Freitags auf allen großen Autobahnen. Deutlich entspannter wird dagegen vermutlich schon der Samstag.



Nur auf den Routen in die Wintersportgebiete kann es an Heiligabend und den Folgetagen lebhafter werden. Lange Staus erwartet der ADAC aber nicht. Zäh fließender Rückreiseverkehr und bei Unfällen auch Staus drohen dann allen, die am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags unterwegs sind.

