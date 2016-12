Vom Polarkreis ausgehend ist am Dienstag für einen Tag die Sonne nicht aufgegangen, wie beispielsweise in Nordschweden. Nach einem Bericht der ARD-Wetterredaktion steht dagegen am südlichen Wendekreis auf der Höhe von São Paulo in Brasilien die Sonne am Mittag im Zenit, also genau senkrecht über den Köpfen. Am Äquator ändert sich die Tageslänge kaum und schwankt im Jahresverlauf lediglich um wenige Minuten.

Die Wintersonnenwende führt allerdings nicht dazu, dass am 21. Dezember die Sonne am frühesten untergeht. Das war schon am 12. Dezember der Fall. Aufgehen wird die Sonne auch nicht früher, am spätesten wird das am 31. Dezember sein. Verursacht wird diese Besonderheit durch die elliptische Umlaufbahn der Erde um die Sonne und der unterschiedlichen Bahngeschwindigkeit zwischen sonnennächstem Punkt am 3. Januar und sonnenfernsten Punkt am 5. Juli.