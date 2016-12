Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Altglienicke sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Das Feuer war in einer Wohnung in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Schönefelder Chaussee ausgebrochen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Für zwei Menschen in der Wohnung kam die Hilfe zu spät. 15 weitere Bewohner des Hauses wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Sie konnten sich in einem Bus der Feuerwehr aufwärmen. Der Brand in der Wohnung konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.