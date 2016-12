Die Serie von Verkehrsunfällen mit getöteten Wölfen in Südbrandenburg reißt nicht ab. Am späten Freitagabend hat ein Auto ein weibliches Tier auf einer Bundesstraße bei Jänschwalde (Spree-Neiße) an der Grenze zu Polen erfasst, wie das Landesamt für Umwelt am Montag mitteilte. Der Wolf sei an seinen Verletzungen gestorben.