Auf einem abgeernteten Acker in Südbrandenburg ist ein Wolfskadaver entdeckt worden. Das männliche Tier wurde zur Obduktion in ein Institut nach Berlin gebracht, um die Todesursache zu klären, wie das Landesamt für Umwelt am Donnerstag in Potsdam mitteilte.

Der Wolf sei bereits am Dienstagabend bei Sergen (Spree-Neiße) von einem Jagdpächter gefunden worden. Aasfresser hatten sich bereits an der Tierleiche zu schaffen gemacht, so dass die inneren Organe des Wolfes fast vollständig fehlten, wie es weiter hieß.