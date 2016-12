Autokennzeichen in Berlin und Brandenburg - Von "Bio-Bernd" bis "BSC-Barby"

18.12.16 | 12:18 Uhr

Fader Buchstabensalat war gestern: Immer mehr Autofahrer in Berlin und Brandenburg suchen sich ihr persönliches Nummernschild selber aus. Statt um kreative Wortspiele geht es den Haltern allerdings vor allem um Privates.



Auto-Nummernschilder mit persönlichen Buchstaben- oder Zahlenkombinationen werden in Berlin immer begehrter. Bei knapp jeder dritten Zulassung eines Autos bestellt und bezahlt der neue Besitzer inzwischen ein Wunsch-Kennzeichen. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Zahlen stiegen von 21,8 Prozent im Jahr 2009 kontinuierlich an: 2011 waren es 23,4 Prozent, im laufenden Jahr schon bei 29,6 Prozent. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der Wunschkennzeichen von 113.000 (2006) auf voraussichtlich knapp 200.000 (Stand November 2016: rund 175.000).

Namenskürzel hoch im Kurs

Viele Autofahrer wählen für ihre Nummernschilder Anfangsbuchstaben des eigenen Namens oder dem von Familienmitgliedern. Beliebt sind schon immer Ziffernfolgen aus Geburtstagen oder glatte Zahlen wie 100 und Schnapszahlen. Die üblichen Kalauer, die etwa aus Stuttgart (S-EX) bekannt sind, kommen auch in Berlin oft vor: B-MW, B-SC, B-IG, B-OY oder B-IO. Statistische Zahlen dazu gibt es aber nicht. Die Buchstabenserien HJ, KZ, NS, SA sowie SS sind generell - wie in ganz Deutschland - verboten. Durch die steigende Zahl der Einwohner fahren in Berlin nicht nur mehr Radfahrer sondern auch deutlich mehr Autos als früher und es gibt auch mehr Zulassungen. In den vergangenen Jahren wurden jeweils etwa 600.000 Autos umgemeldet oder neu zugelassen, 2015 lag die Zahl bereits bei rund 643.000. Im laufenden Jahr deutet sich eine erneute Steigerung an.

"Ein absoluter Modetrend" in Brandenburgs Städten

Auch bei Brandenburgs Autobesitzern sind Wunsch-Kennzeichen weiter hoch im Kurs. Deutlich spürbar ist der Trend vor allem in den Städten: Werden im Landkreis Elbe-Elster etwa 40 Prozent der Kennzeichen nach Wunsch ausgegeben, sind es in den Städten Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel mittlerweile rund 70 Prozent, wie eine Umfrage unter den Straßenverkehrsämtern ergab. "Gerade in Ballungsräumen sind Wunsch-Kennzeichen ein absoluter Modetrend", sagt Jörg Kirst vom ADAC Berlin-Brandenburg. "Man möchte sich ein stückweit von der Masse unterscheiden." Wortspiele wie "MOL-CH" oder "BAR-BY" scheinen jedoch die Ausnahme: Die meisten Autofahrer entschieden sich bei der Kennzeichen-Wahl für die Initialen etwa des eigenen Namens, dem von Familienmitgliedern oder Firmen, dazu Geburtstage oder Jahrestage. Statistiken führen die Zulassungsämter dazu jedoch nicht: "Die Antragsteller äußern sich in der Regel nicht zu den Beweggründen für die Wahl einer bestimmten Kombination", erklärt etwa Jan Brunzlow vom Potsdamer Rathaus.

Kennzeichen der Alt-Kreise kehren zurück

Auch Doppelbuchstaben und Schnapszahlen, kurze und runde Zahlen sind beliebt. Wo es sich anbietet, lassen sich Autobesitzer gerne zu Kalauern hinreißen: In Märkisch-Oderland ist etwa der "MOL-CH", in Barnim die "BAR-BY" oder der "BAR-ON" vertreten. Potsdamer beweisen Mut zur Lücke, indem sie in den Siegeln der Blechschilder mit etwas Fantasie den Buchstabe "i" lesen und das Kennzeichen zur Farbe "P-NK" oder dem Hopfengetränk "P-LS" vervollständigen. "Nette Namensspielereien" seien auch ein Grund dafür, dass sich viele Barnimer für die 2013 wiedereingeführten Kennzeichen der Alt-Kreise wie "BER" für Bernau und "EW" für Eberswalde entschieden, sagt Oliver Köhler vom Landkreis Barnim. Aus dem Landkreis Spree-Neiße heißt es, Autofahrer vervollständigten die Alt-Kennzeichen "FOR" und "GUB" gerne zu den dazugehörigen Ortsnamen "FOR-ST" und "GUB-EN". Für die Kommunen klingeln dabei die Kassen: 10,20 Euro kostet jedes Wunsch-Kennzeichen, 2,60 Euro die Reservierung vorab. "Die Gebühr nehmen die Autobesitzer gerne in Kauf, um eine persönliche Note zu kriegen", sagt ADAC-Fachmann Kirst. Freuen dürfte sich auch die Landeskasse Berlins über die Zusatzeinnahmen. Wunschkennzeichen haben in der Hauptstadt in der Regel einen Aufpreis von 12,80 Euro.