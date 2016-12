Um das "unkontrollierte Anlanden von Hausbooten" zu verhindern, gelten an Spandauer Stegen jetzt strenge Regeln: Unter anderem ist das Übernachten an Bord verboten. Doch der Vorsitzende des örtlichen Yachtclubs hält davon sehr wenig. Von Max Zobel

Alles begann mit einem Nachbarschaftsstreit in Kladow. Ein Bürger klagte einen Hausbootbesitzer an, der ihm mit seinem Schiff die Sicht auf das Wasser verwehrte. Dem Kladower wurde Recht gegeben - man wolle in Zukunft das "unkontrollierte Anlanden von Hausbooten" verhindern.

Stegbesitzer in Spandau, die ihr Nutzungsrecht verlängern wollen, sollen von nun an folgende Auflagen umsetzen: Keine Stromanlagen auf dem Steg - die jedoch zum Aufladen der Batterien an Bord benötigt werden. Keine Beleuchtung auf dem Steg - die zur Sicherheit der Segler beiträgt. Im Winter dürfen gar keine Schiffe im Wasser liegen. Eine weitere Einschränkung: Man darf in seinem Boot nicht mehr übernachten