Zwei Überfälle auf Spielhallen in Mitte kurz hintereinander

In Berlin-Mitte sind am Dienstagabend zwei Spielhallen innerhalb kurzer Zeit überfallen worden. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben vom Mittwochmorgen, ob es sich um denselben Täter handelte. In beiden Fällen bedrohte ein maskierter Mann mit einer nicht näher beschriebenen Schusswaffe die Angestellten.

Beim ersten Überfall im Stadtbahnbogen machte der Räuber allerdings keine Beute. Als ein Gast auf die Straße lief und um Hilfe rief, flüchtete er durch die Hintertür. Verletzte gab es nicht.

Etwa eine halbe Stunde später überfiel ein ebenfalls mit einer Schusswaffe bewaffneter maskierter Mann eine Spielhalle in der nahe gelegenen Holzmarktstraße. Hier erbeutete er eine unbekannte Summe Bargeld. Eine 26 Jahre alte Angestellte erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.