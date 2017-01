Im zurückliegenden Jahr sind in Berlin wieder hunderte Fahrzeuge angezündet worden. Auf Anfrage des rbb bestätigte die Berliner Polizei, dass von Jahresbeginn bis zum 28. Dezember 2016 insgesamt 518 PKWs, Kleinsttranporter und LKWs durch Brandstiftung zerstört wurden. Mindestens 346 Autos wurden gezielt angezündet, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu 2015 darstellt (186). Die übrigen 172 Fahrzeuge waren Kollateralschäden: Sie standen zur falschen Zeit am falschen Ort und wurden bei Bränden in Mitleidenschaft gezogen. Da bis in die Silvesternacht hinein noch Autobrände registriert wurden, fällt die endgültige Zahl wahrscheinlich noch weitaus höher aus.