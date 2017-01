Drei neue Berliner in den ersten fünf Minuten des Jahres

Das ging schnell: Das neue Jahr war gerade mal eine Minute alt, da hatte Berlin schon das erste Neujahrsbaby, in den nächsten vier Minuten folgten zwei weitere. In Brandenburg dauerte es dagegen etwas länger.

Babyboom zum Jahresauftakt: In den ersten fünf Minuten des neuen Jahres hat Berlin drei neue Einwohner bekommen. Jahrgangserster dürfte der kleine Yosife sein, wie ein Rundruf in den Kliniken der Hauptstadt ergab. Er kam um eine Minute nach Mitternacht im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum zur Welt und wog 4.090 Gramm bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern.

Auch Brandenburg gewann nur kurz nach dem Jahreswechsel neue Einwohner hinzu. In Potsdam kam um 20 Minuten nach Mitternacht Lanie Grace zur Welt, wie das Klinikum Ernst von Bergmann am Sonntag mitteilte. Das Mädchen wog demnach 3.185 Gramm bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern. Gut eine halbe Stunde später - um 0.53 Uhr - erblickte in Cottbus Baby Nila das Licht der Welt. Sie war nach Angaben des Carl-Thiem-Klinikums 4.410 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß.