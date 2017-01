Bauarbeiten in Rummelsburg

Auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) hakt es ab Donnerstag ganz gewaltig: Wegen Bauarbeiten in Höhe Rummelsburg fährt der RE1 vier Tage lang nicht zwischen Ostbahnhof und Erkner.

Auf der Regionalbahnstrecke von Berlin nach Frankfurt (Oder) kommt es ab Donnerstag zu erheblichen Einschränkungen. Wegen Oberleitungsarbeiten in Rummelsburg fahren von Donnerstag 9.30 Uhr bis Montag 2.45 Uhr keine Züge des Regionalexpress 1 (Magdeburg – Cottbus) zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner. Fahrgäste sollten auf die S-Bahnen über Berlin-Ostkreuz umsteigen, teilte die Bahn am Mittwoch mit.

Pendler sind dadurch erheblich länger unterwegs: Durch die längeren Fahrzeiten erreichten Reisende im Anschluss an die S-Bahnen erst einen Zug später zur Weiterfahrt, so die Bahn. In den Nächten werden Busse eingesetzt.

Des weiteren fallen von Donnerstag 15.00 Uhr bis Freitag 17.30 Uhr einzelne Züge der Linien RE 1 und RB 21 (Berlin – Wustermark) zwischen Berlin Zoologischer Garten und Berlin Friedrichstraße aus. Ersatzweise können die Züge der Linie RB 14 (Nauen – Berlin-Schönefeld Flughafen) genutzt werden.



Der RE 1 gilt als eine der am stärksten genutzten Regionalbahnverbindungen in Berlin und Brandenburg.