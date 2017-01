Die Preise für Tickets und Zeitkarten im Nahverkehr im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) steigen zum 1. Januar um insgesamt durchschnittlich ein halbes Prozent. So kostet der Einzelfahrschein zehn Cent mehr, also für den Berliner Tarifbereich AB 2,80 statt 2,70 Euro. Die Preise für das Schülerticket und der 4-Fahrten-Karte aber bleiben gleich oder ändern sich nur geringfügig. Der Aufsichtsrat des VBB hatte die Erhöhung im September beschlossen. Zuvor waren die Fahrpreise zuletzt im VBB zum 1. Januar 2016 um rund 2,3 Prozent gestiegen. Auch in den einzelnen Tarifgebieten wurden die Preise erhöht, die größte Steigerung lag dabei in Potsdam mit 20 Cent für den Einzelfahrschein, ein wenig geringer ist der Anstieg in Brandenburg an der Havel, in Cottbus und in Frankfurt (Oder).