Die Berliner Spielbank ist die umsatzstärkste in ganz Deutschland - doch nun gibt sie ihren größten Standort am Potsdamer Platz auf. Einen neuen Standort hat sie schon gefunden, verriet der Geschäftsführer dem rbb.

Die Berliner Spielbank will ihren Standort am Potsdamer Platz aufgeben und in das Kudamm-Karree in der City-West ziehen. Spielbank-Geschäftsführer Günter Mustermann sagte der rbb-Abendschau: "Die Entwicklung in der City-West gibt uns Anlass zu der Überzeugung, dass wir dort einen noch besseren Standort haben können."

Der Eigentümer des Anfang der Siebziger Jahre gebauten Kudamm-Karree ist das Immobilienunternehmen Cells Bauwelt. Dieses lässt den Gebäudekomplex derzeit umfangreich umbauen. Für die Spielbank soll am Innenhof des Komplexes ein eigenes Gebäude entstehen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Spielbank und Cells über den Zeitpunkt der Fertigstellung. Derzeit rechnet der Casino-Betreiber mit einem Umzug im Jahr 2020.

Bis zum Umzug will die Spielbank ihren Mietvertrag am Potsdamer Platz noch einmal verlängern.