Brandstifter legen in Neukölln rund ein Dutzend Brände

Es ist ein Alptraum für viele Mieter: Der oder die Täter schlichen sich in der Nacht zu Sonntag in rund ein Dutzend Wohnhäuser und Hinterhöfe - und zündeten Kinderwagen und Müllcontainer an. Die Feuerwehr war mit 56 Fahrzeugen im Einsatz.