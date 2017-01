Ein Mann tötet seine Ehefrau, lässt es nach Selbstmord aussehen – und kommt damit durch. So dürfte es vor vier Jahren in Berlin-Tempelhof gewesen sein. Jetzt kam die Mordkommission dem Mann auf die Schliche - wegen eines zweiten Mordes, den er begangen haben soll.

Die Berliner Mordkommission hat laut Polizei einen vier Jahre zurückliegenden Mordfall in Tempelhof aufgedeckt. Demnach steht ein 51-jähriger Mann im dringenden Tatverdacht, seine damalige Ehefrau im Januar 2013 in der gemeinsamen Wohnung durch "Gewalt gegen den Oberkörper" getötet zu haben. Den Tatort habe er damals so arrangiert, dass es nach Selbstmord aussah. Offensichtlich kam er damit zunächst durch. Erst jetzt wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Auf die Schliche kamen Mordkommission und Staatsanwaltschaft dem Mann in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin - und zwar nachdem er im November 2016 als Tatverdächtiger in einem zweiten Mordfall festgenommen wurde. In diesem Fall soll er eine 66-jährige Frau nach einem Einbruchsversuch in deren Haus in Berlin-Müggelheim erstochen haben. Die Frau war laut Staatsanwaltschaft die Mutter seiner Freundin.