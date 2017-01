35 Kilogramm Marihuana haben einen Marktwert von rund 300.000 Euro - eine Menge, die gewöhnlich von professionell arbeitenden Drogenhändlern verkauft wird. Der mutmaßliche Kurier, der diese Graslieferung von Berlin nach Wien bringen wollte, dürfte sich gegenüber seinen Auftraggebern deshalb in ziemliche Schwierigkeiten gebracht haben.

Denn offenbar hatte der Mann vor, die Riesenmenge Marihuana in zwei Taschen verstaut mit dem Fernbus zu transportieren - so jedenfalls sieht es die Polizei. Gegen neun Uhr übergab er am Charlottenburger Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) die Taschen an den Fahrer eines Fernbusses mit dem Zielort Wien. Dann setzte er sich in den Bus. Als der Fahrer aber die Taschen verstaute, stieg ihm der eindeutige, süßliche Geruch des Marihuana in die Nase. Also schickte er eine Mitarbeiterin in den Bus, um den Eigentümer zu suchen.