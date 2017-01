Es ist ein Polizeieinsatz wie aus einem Bruce-Lee-Film : Am Freitag vergangener Woche werden vier Polizisten in Guben zu einem Beziehungsstreit gerufen. Ein 25-Jähriger Kampfsportler aus Berlin hatte seine Ex-Freundin in Guben (Spree-Neiße) aufgespürt, die dort mit ihrem Kind in der Wohnung einer Freundin untergekommen war. Die Bilanz des Einsatz: drei verletzte, bis auf Weiteres dienstunfähige Polizisten. Nur die weibliche Polizistin blieb unverletzt.



Um zu erklären, wie es dazu kam, hat Direktionsleiter Sven Bogacz am Montag in Cottbus zu einer Pressekonferenz geladen. Demnach hätten die Beamten zunächst versucht, den Mann davon abzuhalten, in die Wohnung zu gelangen, als dieser völlig unvermittelt mit Knien und Fäusten auf die drei männlichen Beamten losging.

Blitzschnell setzte er sie außer Gefecht, selbst Schlagstock und Pfefferspray beeindruckten ihn offenbar kaum.