In einem Hausflur in Berlin-Gesundbrunnen sind in der Nacht zum Montag zwei Kinderwagen in Brand gesetzt worden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße flüchteten unverletzt ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Vermutlich seien Brandstifter am Werk gewesen, hieß es. Die Suche nach den Tätern brachte zunächst keinen Erfolg.

Erst vor rund zwei Wochen hatten Brandstifter bei einer Brandserie in Neukölln innerhalb von vier Stunden elf Feuer gelegt. Der oder die Täter hatten ebenfalls Kinderwagen in Hausfluren sowie Müllcontainer in Hinterhöfen angezündet.

"Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist unklar. Das Brandkommissariat wird dies nun ermitteln", sagte Polizeisprecherin Patricia Brämer rbb|24 auf Anfrage.