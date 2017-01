Ein Briefumschlag mit einem unbekannten Pulver hat am Freitag einen Alarmeinsatz in Nauen ausgelöst. Ein Mann hatte den verdächtigen Brief in seiner Firma erhalten und sicherheitshalber zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten sperrten den Bereich rund um die Polizeiwache ab und holten Spezialisten der Feuerwehr zur Hilfe, die mit neun Fahrzeugen anrückte. In Chemikalienschutzanzügen untersuchten Spezialisten den Brief und brachten ihn anschließend mit einem Spezialfahrzeug ins Landeslabor nach Frankfurt (Oder).



Um welche Substanz es sich handelte, blieb zunächst unklar. Vier Personen, die mit dem Brief in Kontakt gekommen waren, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, nach der Untersuchung aber wieder entlassen. Zwei Räume der Polizei in Nauen sollen bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse gesperrt bleiben.

Die Polizei prüft nun einen möglichen strafbaren Hintergrund. Sie bittet, etwaige gefährliche Substanzen nicht anzufassen oder zu transportieren, sondern stattdessen gleich die Feuerwehr zu informieren.