Einblick in ein sonst verschlossenes Gebäude - Der BND bittet zum Rundgang

15.01.17 | 10:42 Uhr

Der BND-Komplex in Berlin-Mitte ist der größte Neubau seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie auf dem Präsentierteller steht das Gebäude inmitten der Stadt - doch die Geheimdienstzentrale ist für die Berliner streng tabu. Michael Götschenberg durfte hinter die Kulissen blicken.

Chausseestraße 96 in Berlin-Mitte: die neue Adresse des Bundesnachrichtendienstes. Der Gebäudekomplex ist nicht zu übersehen, denn das Hauptgebäude ist 280 Meter lang. Vor der sogenannten Nordbebauung stehen fünf Lkw einer Speditionsfirma, die Büromöbel bringen. Wer ins Gebäude will, muss durch die Sicherheitsschleuse. Und das kann zurzeit noch dauern - das Programmieren der Zutrittskarten macht noch Probleme.

Umzugsmanager als Fulltime-Job

Doch vom Regelbetrieb ist man ja noch ein gutes Stück entfernt und es ist noch Zeit zum Üben, wie Abteilungsleiter Kai Croppenstedt erklärt. Mit dem Spionagegeschäft selbst hat er nichts mehr zu tun: Er managt den Umzug für den Bundesnachrichtendienst. Ein Fulltime-Job, aber Croppenstedt ist die Ruhe selbst. Die wohl wichtigste Voraussetzung für diese Mammutaufgabe. Denn so richtig los geht es erst Ende dieses Jahres. Dann werden insgesamt 4.000 BND-Mitarbeiter hier einziehen, die bisher in Berlin am Gardeschützenweg und in der bisherigen BND-Zentrale in Pullach bei München arbeiten. "Der Umzug wird sich insgesamt über ein Jahr hinziehen. Wir werden immer in Einheiten von ungefähr 400 Personen einziehen. Es ist eine große Herausforderung für uns, aber wir haben mittlerweile so viel Erfahrung erworben, dass wir zuversichtlich sind und uns freuen, in das Gebäude zu ziehen", erklärt Coppenstedt.

Sicherheit geht vor im Haus

Türen ohne Namensschilder

Der Nordteil des Komplexes wird bereits seit 2013 genutzt - für Empfänge oder andere öffentliche Veranstaltungen, zum Beispiel als eine Historikerkommission ihre Forschungsergebnisse zur NS-Belastung des BND präsentierte. Über eine Rolltreppe geht es nach unten ins Herzstück des Hauptgebäudes. Zu den drei Atrien, die sich fast über die gesamte Länge des Komplexes erstrecken. Besucher werden hier in Zukunft keinen Fuß mehr hineinsetzen, hier werden ausschließlich BND-Mitarbeiter Zugang haben. Hinter der Sicherheitsschleuse gelangen wir in das erste Atrium. Der Anblick ist beeindruckend: 50 Meter lang und 20 Meter breit ist die Halle, die sich über sieben Stockwerke mit offener Galerie erstreckt. Von den drei Atrien gelangt man in die Querverbindungen des Komplexes mit den Mitarbeiterbüros. Jeder Bereich hat eine eigene Farbe. Doch selbst BND-Mitarbeiter werden sich hier nicht frei bewegen dürfen: Zutritt haben sie nur zu ihrer eigenen Abteilung und dort wiederum nur zu ihrem eigenen Büro. Jedes Büro ist mit einer Nummer versehen, Namensschilder gibt es nicht. "Aus Sicherheitsgründen sind auch innerhalb der Dienststelle keine Namen an den Türen stehen.", sagt Croppenstedt.

Kunst im BND-Gebäude

Kunst am Bau

Anonymität als Teil des Sicherheitskonzepts. Die findet sich auch in der Kunst am Bau wieder: In zwei Quergängen des Komplexes befinden sich große bunte Rechtecke an den Wänden, neben denen die Decknamen von BND-Standorten oder ausgewählten BND-Mitarbeitern stehen. Nur vereinzelt erschließt sich, wer sich dahinter verbirgt. Neugierig macht vor allem der Deckname "Eva" - das Farbfeld daneben ist ausgerechnet braun. Für die Farbwahl seien allerdings ausschließlich die beiden Künstlerinnen verantwortlich, heißt es. Ein paar Farbfelder weiter findet sich neben einem großen grauen Rechteck der Deckname Dr. Schneider, der Deckname des ersten BND-Präsidenten Reinhard Gehlen.

Nähe zur Bundesregierung soll motivieren

Erinnerungen an die Anfänge des BND sucht man darüber hinaus vergebens. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die neue BND-Zentrale fundamental vom Standort Pullach. Die High-Tech-Atmosphäre des Neubaus hat mit der düsteren Aura der ehemaligen Nazi-Siedlung in Pullach samt Führerbunker so gar nichts gemein. Dort befindet sich das Büro des BND-Präsidenten im ehemaligen Schlafzimmer des Hitler-Vertrauten Martin Bormann. In der neuen Zentrale blickt Präsident Bruno Kahl aufs Kanzleramt. Der Bundesnachrichtendienst zieht mit dem Umzug in die Mitte Berlins in die unmittelbare Nachbarschaft seiner Kundschaft. Das soll sich, so hofft Kahl, auch auf die Mentalität im BND auswirken. "Das ist schon ein Motivationsschub, den meine Vorgänger und ich mir von diesem Umzug versprechen. Dass wir vielleicht mit einem größeren Selbstbewusstsein unsere Aufgabe erledigen können."

Bis zu 4000 Mitarbeiter sollen einziehen

Teile des BND bleiben in Pullach

Dass der Standort inmitten Berlins, quasi auf dem Präsentierteller, für einen Nachrichtendienst auch Nachteile mit sich bringen könnte, glaubt Kahl nicht. Man werde auch weiter wenn nötig verdeckt arbeiten können, so Kahl. Ob die Nähe zu Regierung und Bundestag auch dazu führt, dass die Kontrolle des Dienstes besser funktioniert als bisher, das wird sich erst mit der Zeit erweisen. Im Parlamentarischen Kontrollgremium kritisiert André Hahn von der Linkspartei, dass Teile des BND in Pullach verbleiben. So wird ausgerechnet die Kommunikationsüberwachung des BND, die in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, nicht mit nach Berlin umziehen. "Hier hat man aus meiner Sicht einen faulen Kompromiss mit der bayerischen Landesregierung geschlossen. Die wollten unbedingt einige Arbeitsplätze dort halten und haben sich vehement gegen einen vollständigen Umzug nach Berlin gewehrt, doch das wäre der richtige Schritt gewesen."

Transparenz - ein wenig

Doch die Entscheidung steht, betont BND-Chef Kahl. Es gebe gute Gründe dafür, und im Übrigen gelte: Pacta sunt servanda, den Mitarbeitern sei das zugesagt worden, und dann müsse man dieses Wort auch halten. Das Auschecken am Ende des Besuchs gelingt auf Anhieb. Raus kommt man leichter als rein. Wie und ob der neue Standort den BND verändert, wird man erst im Laufe der Jahre sehen. In einem großen Besucherzentrum will sich der BND der Öffentlichkeit präsentieren und für sich werben - auch als Arbeitgeber. Die Transparenz wird jedoch oberflächlich bleiben. Was innerhalb des gigantischen Komplexes tatsächlich geschieht, das wird auch in Zukunft geheim bleiben.