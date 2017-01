76.000 Staukilometer zählte der ADAC 2016 auf den Autobahnen in Berlin. Mit Abstand die meisten Staus gab es auf der überlasteten A100. In Brandenburg erwies sich vor allem ein Autobahndreieck als Staufalle für die Autofahrer. Wo der Verkehr am häufigsten stillsteht - ein Überblick . Von Dominik Wurnig

Nichts geht mehr, die Räder stehen still: Genau 56.834 Mal hat es sich im vergangenen Jahr auf Berlins Autobahnen gestaut - etwas seltener als Vorjahr, wo noch fast 59.000 Staus gemeldet wurden. Im Durchschnitt stand fast 160 Mal pro Tag irgendwo auf den Autobahnen in der Hauptstadt der Verkehr still. Das zeigt die Staubilanz 2016 des ADAC, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Für rbb|24 hat der Automobilclub die Staus auf Berliner und Brandenburger Autobahnen ausgewertet.

Unsere Karte zeigt die zehn häufigsten Staustellen in Berlin: