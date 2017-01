Zu viel Stickstoffdioxid an zwei Stellen in Potsdam

Mit Luftverschmutzung hat auch Brandenburg zu kämpfen: An zwei Messstellen in Potsdam überstieg die Stickstoffdioxidbelastung im Jahr 2016 den erlaubten Grenzwert. Aber auch in Cottbus und Frankfurt/Oder sind die Werte nah an der erlaubten Grenze.

Luftverschmutzung bleibt auch 2016 ein Problem in Potsdam. An zwei verkehrsnahen Messstellen durchbrachen die Stickstoffdioxidwerte in der Luft im Jahresmittel den erlaubten Grenzwert, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten des Umweltbundesamtes zeigen. Die größte Belastung gab es mit 43 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO 2) pro Kubikmeter Luft in der Zeppelinstraße in der Brandenburgischen Hauptstadt.