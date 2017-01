Ex-Weltmeister aus dem Wedding - Thomas "Icke" Häßler geht ins Dschungelcamp

12.01.17 | 18:29 Uhr

Er wurde 1990 Weltmeister, Juventus Turin zahlte eine Rekordablöse für ihn. Jetzt geht Thomas "Icke" Häßler ins Dschungelcamp. Sein Arbeitgeber, der Berliner Bezirksligist Club Italia, ist nicht gerade begeistert.

Sommer 1990 in Rom: Thomas Häßler reckt nach dem 1:0-Finalsieg gegen Diego Maradonas Argentinien den WM-Pokal in die Höhe – und macht sich damit für Millionen Fußballfans unsterblich. Februar 2016: Thomas Häßler wird Cheftrainer beim Reinickendorfer Fußballverein Club Italia - einem Achtligisten. Ab Freitag wird das allerdings zum Zweitjob, denn dann zieht der Ex-Fußball-Profi mit dem Spitznamen "Icke" in die RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ein.



Mal was anderes erleben

Thomas Häßler reiht sich spätestens damit ein in die Liste jener einstigen Fußball-Helden, die nach dem Ende ihrer aktiven Karriere dem Ruhm von einst längst nicht mehr gerecht werden können. Das Angebot vom Reinickendorfer Club Italia, erzählte er bei seiner Vorstellung als Trainer mit entwaffnender Ehrlichkeit, habe er angenommen, weil er zuvor monatelang zu Hause rumsaß und die Wände anstarrte – es kamen einfach keine anderen Angebote. Zudem wartete er noch auf einen Teil des Gehalts von seinem vorherigen Job als Assistenztrainer einer iranischen Vereins-Mannschaft.

Die Nachricht, dass "Icke" ab Freitag ins RTL-Dschungelcamp einzieht, erscheint in diesem Lichte ein Stück weit nachvollziehbarer. Auch wenn der im Wedding groß gewordene Ex-Weltklasse-Kicker in dem RTL-Fremdschäm-Format Kanguru-Hoden verspeisen muss - wenigstens sehen ihm Millionen von Zuschauern dabei zu. Und nicht nur ein paar hundert auf den Zuschauertribünen des "Club Italia", wenn es in der Bezirksliga gegen den SV Stern Britz oder die dritte Mannschaft von Hertha BSC geht.

"Ich mache nur noch, was mir Spaß macht."

Angetan ist sein neuer Arbeitgeber jedoch nicht von Häßlers Ausflug in den Boulevard. Sprecher Laurence Hein, gleichzeitig Häßlers Sponsor, sagte der BZ Berlin: "Natürlich würden wir uns nicht freuen, wenn uns unser Cheftrainer in dieser Phase der Saison fehlen würde." Die Freigabe erteilte ihm der Club dann letztlich doch.

Nein, finanzielle Nöte treiben ihn nicht in die Show in der australischen Ödnis, versichert Häßler, der auch schon bei "Let's dance" mitmachte. Er wolle auch einmal "etwas anderes erleben" neben dem Fußball, sagte er der Zeitung "Sport Bild": "Ich mache nur noch, was mir Spaß macht." Der Weltstar von früher konkurriert in Down Under nun mit TV-Sternchen wie Gina-Lisa Lohfink oder Sarah Joelle Jahnel um die Busch-Krone. Wieviel Geld genau Häßler für den Auftritt erhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Teilnehmer der 2016-Staffel erhielten laut einem Bericht der "tz" zwischen 40.000 und 200.000 Euro.

"Lasse alles auf mich zukommen"

Mit markigen Sprüchen, wie sie der Vorjahresteilnehmer und Ex-Fußballer Thorsten Legat losließ ("Wenn die Leute meinen, sie müssen aufhören, nur weil sie 'nen Finger gebrochen haben – Fußballspielen kann jeder."), will Häßler im Dschungelcamp aber nicht von sich reden machen. "Ich lasse alles auf mich zukommen und versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine gute Grundstimmung haben", sagte Häßler und beansprucht für sich die Rolle als Konfliktlöser: "Ich bin Trainer. Ich muss eine Mannschaft führen. Wenn ich sehe, dass es Konflikte gibt, versuche ich so schnell wie möglich, die zu unterbinden." Am 26. Februar ist Häßler dann wieder in der Bezirksliga Berlin, Staffel 1 gefragt. Im ersten Spiel der Rückrunde gastiert der Club Italia bei Hermsdorf II. Schließlich will der Weltmeister mit seiner Mannschaft in diesem Jahr noch in die siebte Liga aufsteigen.



Thomas Häßler: Von Berlin bis Rom - und wieder zurück

Thomas Häßler stammt aus Berlin-Wedding und lernte das Fußballspielen bei Meteor 06. Dass der kleine Thomas großes Talent hatte, blieb nicht lange verborgen, und so ging es für "Icke" über die Reinickendorfer Füchse direkt zum 1. FC Köln, wo er ab 1984 in der Jugend und wenig später in der ersten Mannschaft spielte.



Dort traf Häßler auf Pierre Littbarski, der ein paar Jahre vorher vom VfL Schöneberg über Hertha Zehlendorf nach Köln gewechselt war. "Icke" und "Litti" machten gemeinsame Sache, wobei der sechs Jahre ältere Littbarski eine Art Mentor für den "Neu-Kölner" war.



Ab 1988 spielte Häßler (untere Reihe, ganz links) auch in der Nationalmannschaft. Mit dem DFB-Team feierte er auch seinen größten Erfolg: den WM-Titel 1990. Im Finale hieß es 1:0 über Argentinien (durch das Elfmetertor von Andreas Brehme, untere Reihe, Zweiter von rechts).



Nach dem WM-Titel gab es kein Halten mehr - denn die großen europäischen Clubs rissen sich um die deutschen Stars. So gab es 1990 zwar noch einen Thomas-Häßler-"Starschnitt" im Trikot des 1. FC Köln, aber der Weltmeister wechselte zu Juventus Turin - für damals unglaubliche 15 Millionen D-Mark. Nur ein Jahr später ging es für eine ähnliche Summe weiter zum AS Rom, wo der Berliner bis 1994 unter Vertrag stand.

Anders als Littbarski und andere ältere Spieler, gehörte Häßler auch nach 1990 weiter zur Nationalmannschaft. 1996 feierte er im DFB-Trikot seinen zweiten großen Erfolg: den Gewinn der Europameisterschaft. Im Finale siegte die deutsche Mannschaft durch das Golden Goal von Oliver Bierhoff mit 2:1 über Tschechien.

Auch nach dem EM-Sieg blieb der kleine Berliner der Nationalmannschaft erhalten. Bis zum Ende seiner DFB-Karriere im Jahr 2000 bestritt Häßler insgesamt 101 Länderspiele, erzielte dabei elf Tore und trug zwischenzeitlich auch die Kapitänsbinde, wie hier in einem Länderspiel 1998 - mit Oliver Kahn im Tor.

Bereits zur Spielzeit 1994/95 war "Icke" von Rom aus wieder in die Bundesliga gewechselt - dort spielte er für den Karlsruher SC ...

... und ab 1998 auch für Borussia Dortmund. Dort gehörte er schon zur älteren Generation, während jüngere Spieler, wie zum Beispiel Andreas Möller, unaufhaltsam nachrückten.

Letzte Station in der Fußball-Bundesliga war der TSV 1860 München, mit dem es auch wieder in die alte Heimat ging. Im Dezember 1999 war der nur 1,66 Meter große Häßler mit seinem TSV bei Hertha BSC zu Gast - und traf bei dieser Gelegenheit auch auf Michael Preetz, den heutigen Hertha-Manager (ganz rechts).

Von 1860 wechselte Häßler nach Österreich und spielte dort bis 2004 noch für Austria Salzburg, bevor er seine aktive Karriere endgültig beendete. Doch die alten Zeiten sind nicht vergessen - so wie hier im Jahr 2015, als sich die Weltmeister von 1990 zum 25-jährigen Jubiläum trafen. Mit dabei auch Thomas "Icke" Häßler (obere Reihe, Zweiter von links), der auch 25 Jahre nach dem WM-Sieg noch immer der - körperlich - Kleinste ist.



Im Jahr 2016, nach 33 Jahren und einer sagenhaften Karriere, ist Thomas Häßler nun in seine Heimatstadt Berlin zurückgekehrt - als Trainer des Berliner Bezirksligisten "Club Italia 80". Bei dem traditionsreichen Club, der einst von italienischen Gastarbeitern gegründet wurde, soll der Welt- und Europameister dabei helfen, "dass unser Team in acht bis zehn Jahren in der Dritten Liga spielt", so Sportdirektor Eric Meissner (rechts neben Häßler).

Beim Trainingsauftakt am Montag (12.07.2016) begrüßte er seine Spieler per Handschlag. Jeden Tag will er jetzt zum Spiel bitten.