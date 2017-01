Ehrenamt to go

Die 21-jährige Niederländerin - brauner Pferdeschwanz, mittelgroß, blauweiss-gestreifte Bluse - ist das zweite Mal hier. Bei der Plattform Vostel hat sie angegeben, dass sie heute Zeit hat und sich engagieren will. "Ich mache das, weil ich gerade keinen Job und keinen Praktikumsplatz habe. So kann ich der Welt etwas zurückgeben. Das ist ein einfacher Weg, Idealismus zu vermitteln, etwas für die Gesellschaft zu tun und Menschen zu helfen", erklärt sie auf Englisch.

Zu Beginn des Abends, als der Raum noch leer ist, fließen erst einmal Tränen. Die Mitarbeiter der Notübernachtung am Berliner Hauptbahnhof gedenken eines verstorbenen "Gastes" - so nennen sie die Obdachlosen hier. Der Mann war über Jahre in die Einrichtung gekommen, in der Silvesternacht ist er gestorben. Etwa 20 Helfer falten die Hände und lauschen dem Gebet der Teamleiterin - für Moos ein ungewohnter Anblick. Mit religiösen Ritualen hat sie sonst eher weniger zu tun.

Für einige Jobs braucht man dann allerdings doch handwerkliche Fähigkeiten oder ein polizeiliches Führungszeugnis. Bei anderen Ehrenämtern kann man einfach so dazukommen und gleich mit anpacken: "Bestes Beispiel ist die Berliner Tafel", erklärt Vostel-Mitgründerin Hanna Lutz, "da kann man einfach drei Stunden lang Lebensmittel sortieren. Das kann wirklich jeder, egal welche Sprache er spricht, egal, welche Vorerfahrung er hat, ob er 18 Jahre alt ist oder 95 - soweit er physisch noch in der Lage ist, kann er mit anfassen."

Bevor es sie nach Berlin gezogen hat, ist Moos durch die Welt gereist. Dann kam sie vor ein paar Wochen in die deutsche Hauptstadt. Ohne Sprachkenntnisse war es für sie nicht leicht, ein Ehrenamt zu finden, sagt sie. Über eine Facebook-Gruppe für zugezogene Niederländer erfuhr sie dann von Vostel. Die Plattform vermittelt Ehrenämter ohne langfristige Verpflichtung. Für viele Projekte müssen Teilnehmer nicht zwangsläufig Deutsch sprechen. Der Ansatz ist bewusst niedrigschwellig: Interessenten gehen auf die Webseite , melden sich an und wählen einen Themenbereich, der sie interessiert: Lebensmittelrettung, Nachhilfe für Flüchtlingskinder, Arbeit mit Alten und Behinderten - für beinahe jeden sozialen Bereich bietet Vostel eine Einsatzmöglichkeit.

Berlin feiert seine vielen freiwilligen Helfer - am Montag ist Tag des Ehrenamts. Doch manche von ihnen wollen nicht geehrt werden, sondern demonstrieren gegen die Umstände, die das Ehrenamt nötig machen. Die Berlinerin Maria Ebert sagt im Interview, warum sie der Begriff stört - und was aus ihrer Sicht statt Lobreden dringender nötig wäre.

Wenn jemand nur einmal kommt, ist der Aufwand für die Organisationen also groß und der Nutzen eher gering. Der Problematik ist sich Vostel-Gründerin Hanna Lutz durchaus bewusst: "Aus unserer Sicht heiligt der Zweck hier aber einfach die Mittel. Etwa die Hälfte aller Leute bleiben auch langfristig in den Projekten und haben durch uns einen Fuß in die Tür gekriegt."

Der Kurzfrist-Einsatz läuft allerdings nicht immer ohne Probleme. Auch Moos hat das schon erlebt: Bei einer Notübernachtung gab es neulich einfach nichts für sie zu tun. Sie musste unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Auch für die festen Mitarbeiter einer Einrichtung ist die Arbeit mit den Kurzfrist-Ehrenamtlern oft eine Herausforderung. So auch in der Notübernachtung am Hauptbahnhof: "Wir müssen uns die Zeit nehmen, den Neuen einen Überblick zu geben und denen erst mal allgemein erzählen, wie die Kältehilfe funktioniert. Natürlich müssen wir auch die Räumlichkeiten zeigen", sagt Teamleiterin Ann-Kristin Pirschel.

Über die "Ehrenamt-to go" -Plattform haben schon mehr als 3.000 Berliner und Zugezogene ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Die Ursprungsidee von Vostel war eigentlich, dass Touristen die Möglichkeit bekommen sollten, der Stadt etwas zurückzugeben und gleichzeitig das echte Berlin - abseits des Brandenburger Tores - hautnah zu erleben. So entstand auch der Name der Plattform - eine Mischung aus dem englischen Wort für Freiwilliger, also "Volunteer" und "Hostel". "Wir haben dann festgestellt, dass sich viele, viele Menschen auf unserer Plattform anmelden, aber eben die wenigsten davon Touristen sind. Es waren vor allem viele junge Berliner, aber auch internationale Leute", erzählt Lutz. Daraufhin änderte sie mit ihren Kollegen die Ausrichtung der Plattform.

Moos gehört zur Gruppe derer, die am Ball bleiben. Sie hat sich schon häufiger beim Radfahrtraining für geflüchtete Frauen engagiert - und auch in der Notübernachtung am Hauptbahnhof ist sie bereits das zweite Mal. Ihre Mission: In der Küche Früchte schnippeln und daraus einen Obstsalat zubereiten - so hat es Teamleiterin Ann-Kristin Pirschel bestimmt. Moos ist ein bisschen enttäuscht: "Das letzte Mal habe ich Essen ausgegeben. Das fand ich besser, weil man da mit den Menschen in Kontakt kommt. Aber vielleicht kann ich später noch nach vorne an die Theke."

Dafür bleibt aber erstmal keine Zeit. Heute sind weniger Freiwillige in die Stadtmission gekommen als erwartet. Die Küche muss Moos zeitweise komplett selbst organisieren. Auch der Reporter fasst mit an - ganz ohne Einführung. Mehr als 100 obdachlose Gäste kommen abendlich in die Einrichtung. Viele sind vom Leben gezeichnet. Als später die Obstsalate ausgeben werden, lächeln einige von ihnen dankbar.