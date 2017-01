Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurde am Montag abgebaut. Übrig geblieben sind der umzäunte Trauerbereich mit hunderten Kerzen und Blumen. Geblieben ist bei Vielen das Leid nach dem Anschlag.

"Wie werden Anträge gestellt, was steht mir zu, woher bekomme ich finanzielle Unterstützung? Wo die Existenz bedroht ist, können wir Soforthilfe leisten", sagt Linke. In vielen Fällen ist das schon geschehen. So wurden Hotelrechnungen und Flugtickets von Angehörigen bezahlt. Anders als staatliche Stellen kann der Weisse Ring schnell und unbürokratisch helfen. Doch viele Schmerzen am Breitscheidplatz lassen sich finanziell nicht lindern - etwa das Leid eines Wiesbadener Ehepaares, über welches das dänische Fernsehen berichtet hatte.

"Unser Sohn war hier", berichtet das Paar. "Deswegen sind wir hier, um zu sehen, wo es passiert ist. Er ist schwerstverletzt und liegt noch im Koma." Über das Ausmaß aller Verletzungen kann und will die Charité aktuell noch nicht berichten. Und auch beim Roten Kreuz, das am Breitscheidplatz mit für die Erstversorgung zuständig war, ist man noch weit entfernt, Bilanz zu ziehen.

"Die Not können wir noch nicht genau benennen", sagt der Berliner Landesvorsitzende Volker Billhardt. "Wir warten jetzt darauf, dass wir einen Überblick gewinnen, um dann Hilfe zur Verfügung stellen zu können."