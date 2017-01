Im Wildpark Johannismühle in Teltow-Fläming haben Wölfe eine weitere Hirschkuh getötet. Überreste des Tieres wurden am Donnerstag entdeckt, sagte Geschäftsführer Julian Dorsch. Bereits am Wochenende hatte ein Wolf einen Damhirsch gerissen.

An dem neuen Angriff waren in der Nacht zum Donnerstag nach ersten Ermittlungen vermutlich bis zu drei Wölfe beteiligt, sagte Dorsch. Sie waren den Spuren nach von einer anderen Seite in den Park eingedrungen als der Wolf am Wochenende.