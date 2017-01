Viele Berliner Schüler schwänzen, manche massiv. Dabei gibt es große Unterschiede in den einzelnen Bezirken. Auch wenn die Zahlen der Langzeit-Schwänzer zurückgegangen sind, bekommt der Senat das Problem nicht in den Griff und will handeln.

Zwischen den Bezirken gibt es deutliche Unterschiede. Am häufigsten fehlten Schüler in Mitte und Neukölln unentschuldigt, am wenigsten in Pankow und Steglitz-Zehlendorf. An Förderzentren kamen Schüler häufiger unentschuldigt nicht zum Unterricht als an Gymnasien.

Wenn die Kinder so fehlen, kann es Anzeigen, Bußgeldverfahren gegen die Eltern oder eine sogenannte polizeiliche Zwangszuführung geben: Polizei oder Sozialarbeiter setzen dann die Schulpflicht durch. In Berlin hat es das im vergangenen Schuljahr 19 Mal gegeben: in Spandau (6), in Treptow-Köpenick (5) und in Marzahn-Hellersdorf (8). Bußgeldverfahren wurden 439 Male eingeleitet, vor allem in Neukölln mit knapp 300 Bußgeldverfahren, also mehr als in allen Bezirken zusammen.