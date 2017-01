2017 wird die Affendame 60 - Berlinerin Fatou ist nun ältester Gorilla der Welt

20.01.17 | 12:30

Nach dem Tod des bislang ältesten Gorillas der Welt gilt Berlins Affendame Fatou mit 59 Jahren nun als eine der beiden legitimen Nachfolgerinnen. Beide dürfen sich das imaginäre Alterskrönchen wohl teilen. Denn ganz sicher sind die Altersangaben nicht. So wird sowohl bei Fatou, die im Berliner Zoo lebt und bislang nur Europas ältester Gorilla war, als auch bei Trudy aus dem Little Rock Zoo im US-Bundesstaat Arkansas jeweils 1957 als Geburtsjahr angenommen. Die genauen Geburtstage der Tiere sind nicht bekannt, weil beide Gorillas noch in freier Natur geboren wurden. Fatous Geburtstag wird regelmäßig am 13. April gefeiert, in diesem Jahr wird sie demnach 60 Jahre alt.



Etwas Arthrose, wenige Zähne, aber fit

Pfleger beschreiben die greise Dame als friedlich und freundlich. Die meiste Zeit sitze sie in Holzwolle eingemummelt in ihrem Gehege und betrachte den Lauf der Dinge. Für ihr Alter sei Fatou fit, sagte der Zoo-Tierarzt André Schüle anlässlich ihres Geburtstags im Vorjahr. Lediglich ein bisschen Arthrose mache sich bemerkbar. Fatou bewege sich etwas behäbiger als ihre jüngeren Artgenossen im Gehege nebenan. Mit ihren wenigen verbliebenen Zähnen verspeise sie mehr Süßes, als gut für sie sei, sagte der Tierarzt. "Aber in dem Alter ist der Diätplan nicht mehr so streng." Dennoch bekommt sie jedes Jahr einen üppig bestückten Präsentkorb mit Obst, Pflanzen und einem Reiskuchen. Den frisst sie am liebsten.

Ein Matrose und eine Wirtin brachten Fatou nach Berlin

Fatou kam 1959 über Umwege nach Berlin: Ein Matrose brachte sie aus Westafrika mit und konnte in einer Kneipe in Marseille seine Zeche nicht aufbringen - also gab er das Jungtier in Zahlung. Der Berliner Zoo zeigte Interesse. Also flog die Wirtin der Kneipe in die Hauptstadt und landete schließlich auf dem Flughafen Tempelhof - den kleinen Gorilla hielt sie, eingehüllt in eine Decke, im Arm. In Berlin schätzte man Fatous Alter dann auf zwei, berichtet die Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister heute. Laut Zoo-Tierarzt André Schüle könnte sie sogar noch älter sein. Fatous Geburtstag legte man willkürlich fest. Auf den 13. April. Später gebar die Zugezogene im Zoo eine Tochter, die Menschen tauften sie Dufte - inzwischen ist Dufte allerdings gestorben. Fatous 30 Jahre alte Enkelin M'penzi aber lebt ebenfalls im Zoo und erfreut sich tadelloser Gesundheit.

Alter kann nur geschätzt werden