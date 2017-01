Nach Angaben der Landesärztekammer gab es Ende 2016 in der Mark insgesamt 9.692 berufstätige Mediziner. Das waren 205 Ärzte (2,2 Prozent) mehr als zwölf Monate zuvor. 3.838 Mediziner in Brandenburg waren ambulant tätig, 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl ihrer stationär arbeitenden Berufskollegen nahm um 2,2 Prozent auf 5.242 zu. Dennoch sind etliche Regionen weiter von Unterversorgung bedroht: Der Landesausschuss von Ärzten und Krankenkassen befand Ende November 2016, dass in 35 statt zuvor in 33 von 46 märkischen Regionen eine Unterversorgung eintreten könnte. Diese wird prognostiziert, wenn angenommen wird, dass sich die Bevölkerung in einer Region stärker als die Zahl der Ärzte entwickelt - oder die heute 60-jährigen Mediziner keine Nachfolger für ihre Praxen finden. Der Landesausschuss prüft dann, ob in absehbarer Zeit Ärzte fehlen.

Der größte Mangel droht nach Feststellung des Landesausschusses noch immer bei den Allgemeinmedizinern. Zu den Orten, in denen eine hausärztliche Unterversorgung eintreten könnte, zählen Städte wie Eberswalde (Barnim), Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde (beide Oder-Spree), Rathenow (Havelland) und Schwedt/Oder (Uckermark).



In sieben Städten, darunter Guben (Spree-Neiße), Prenzlau (Uckermark) und Lübben (Spreewald) werden Engpässe bei Augenärzten befürchtet. In mehreren Orten könnten wegen Überalterung der Mediziner oder Praxisschließungen in absehbarer Zeit auch Kinder- und

Frauenärzte sowie Fachärzte für Haut- und Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen fehlen.



Schon jetzt gibt es in Templin (Uckermark) einen akuten Mangel an HNO-Ärzten, in Lauchhammer-Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) fehlen unverändert Augenärzte.



Um die Ansiedlung von Vertragsärzten in ländlichen Regionen zu fördern, unterstützt der Landesausschuss neue Praxen mit Zuschüssen von bis zu 50.000 Euro. Seit 2006 wurden damit lauf Kassenärztlicher Vereinigung in Brandenburg 45 Praxen gefördert.