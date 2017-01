Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch am Berliner Alexanderplatz von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei attackierten sie den Mann mit einem Messer sowie einer Flasche. Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus.



Vier mutmaßliche Täter sollen den 23-Jährigen in der Panoramastraße zunächst beleidigt haben. Dann schlug einer der Angreifer ihm eine Flasche auf den Hinterkopf, ein anderer schlug mit einer Tasche zu. Ein Dritter bedrohte den Mann mit einem Messer. Beim Versuch, dieses abzuwehren, griff das Opfer in die Klinge und zog sich Schnittverletzungen zu.



Wie die Polizei am Mittwochmorgen dem rbb sagte, gelang es dem 23-Jährigen mit Hilfe von Passanten einen 17 Jahre alten Angreifer festzuhalten, bis die Polizei kam. Die drei anderen Verdächtigen - von Zeugen zwischen 17 und 18 Jahre alt geschätzt - seien flüchtig.