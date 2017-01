In Berlin hat es am Wochenende einen weiteren Angriff in einer U-Bahn gegeben. Ein Unbekannter schlug einen 45 Jahre alten Fahrgast am Samstagabend in der U2 in Pankow mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatte er mit der Hand vor dem Gesicht des Mannes herumgefuchtelt. Der Fahrgast hatte den Unbekannten aufgefordert, das zu unterlassen - und dessen Hand beiseite geschubst.

Ein Zeuge informierte die Polizei. Beamte nahmen den 20 Jahre alten mutmaßlichen Täter fest. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten.