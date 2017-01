Bereits vor einem Jahr jubelte die Bundesfamilienministerin: In Deutschland, dem Land der Gebärfaulen, schien das Geburtentief überwunden, die Geburtenrate stieg wieder kontinuierlich. 2015 war ein Rekordjahr gewesen: Es wurden so viele Kinder geboren wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Das große Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam kam erstmals seit 1990 wieder über 2.000 Geburten, 67 davon waren Zwillinge, 981 Mädchen und 1115 Jungen. Auch das kleine Schwesternhaus, die Lausitz Klinik Forst, verzeichnete mit 477 Kindern im Jahr 2016 deutlich mehr Geburten als in den Jahren zuvor. Das Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberwalde etwa meldete 719 Babys – ebenfalls die höchste Zahl seit 1990.

"Der Trend zu Familie ist doch sehr schön", sagte die Pressesprecherin des Klinikums Dahme-Spreewald, Ragnhild Münch, gegenüber rbb|24. In den beiden zugehörigen Häusern, dem Achenbach-Krankenhaus und der Spreewaldklinik, gab es insgesamt 1.332 Geburten – womit auch hier die Rekordzahlen des Jahren 2015 getoppt wurden. Gleiches gilt für die Havelland Kliniken, zu denen die Standorte Nauen und Rathenow gehören: Hier fanden insgesamt 758 Geburten statt – ein steter Anstieg seit 2012 (631).