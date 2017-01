Ice Guerilla will in Beeskow eine Eisfabrik bauen

In Beeskow (Oder-Spree) soll eine Eisfabrik mit 36 Arbeitsplätzen entstehen. Ein entsprechendes Baugenehmigungsverfahren werde derzeit in der Kreisverwaltung Oder-Spree geprüft, sagte der Beeskower Unternehmer Ralf Schulze und Chef der Firma Ice Guerilla als Antragsteller. Er rechne mit einem Abschluss im späten Frühjahr 2017.



Spätestens im Juli will er mit dem mehrere Millionen Euro teuren Bau im Gewerbegebiet beginnen.

Schulze ist Chef der Firma "Ice Guerilla", die handgemachtes Eis in 24 Sorten über einen Online-Handel vertreibt. Inzwischen stößt das Unternehmen aufgrund der Nachfrage an Kapazitätsgrenzen. In der Eisfabrik will Schulze spätestens in einem Jahr im Drei-Schicht-System täglich 4,5 Tonnen Speiseeis produzieren.