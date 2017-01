Bei einem Knöllchen an der Windschutzscheibe können die Emotionen schon mal hochkochen. In so einer Situation rät es sich dann aber, lieber den Mund zu halten und die Geldstrafe stillschweigend zu bezahlen. Denn sollte dem Betroffenen eine Beleidigung herausrutschen und sollte diese sich dann konkret gegen einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes richten, kann das teuer werden.

Weil er einen Ordnungsamtmitarbeiter als "Arschloch" beschimpfte, wurde ein Autofahrer zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Das teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Montag mit.